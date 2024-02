I banditi hanno preso di mira i blindati della Vigilpol intorno alle 8:20 di mercoledì, bloccando il traffico sulla strada statale 131 Carlo Felice.

Sassari, assalto ad un furgone portavalori

Secondo le ricostruzioni la banda era formata da almeno dieci persone, che hanno iniziato a sparare con i kalashnikov ferendo un vigilante alla gamba. Prima di darsi alla figura con la refurtiva hanno anche incendiato due veicoli. Il bottino ammonta a circa 4 milioni di euro in denaro contante, che i rapinatori avrebbero rubato da due portavalori, aprendo le casseforti con delle seghe circolari. I carabinieri sono ancora sulle tracce dei colpevoli e all’alba hanno avviato delle perquisizioni nelle case di alcuni individui sospettati di essere collegati alla banda. Sulle indagini c’è per il momento ancora il massimo riserbo.

La conta dei feriti

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e gli uomini dei Vigili del fuoco, che sono stati fondamentali per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Una guardia giurata è rimasta ferita nella sparatoria, mentre un collega che si trovava alla guida del primo furgone ha riportato gravi lesioni a causa dello scontro con il camion dei rifiuti posto di traverso sulla carreggiata per bloccare la corsa dei blindati. Il tamponamento ha ferito anche altre due persone.