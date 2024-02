Ennesimo episodio di violenza tra giovani, questa volta nella Capitale italiana. Un ragazzino ancora minorenne è finito in ospedale nella serata di ieri, mercoledì 31 gennaio, con alcune ferite da arma da taglio. Il minore è stato aggredito da altri quasi coetanei alla fermata della metro C di Pigneto, a Roma.

Roma, rissa alla fermata della metro: cosa è successo

Una rissa tra giovani che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. È questo quanto successo nella prima serata di ieri, vicino alla fermata Pigneto della metro C di Roma. Un ragazzino ancora minorenne di origini tunisine è stato accompagnato d’urgenza in ospedale, ferito da alcune coltellate inflittogli da più di una persona. Il giovane è stato trasferito al Policlinico Bambino Gesù, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Roma, rissa alla fermata della metro: i giovani coinvolti

Sul posto, è stato medicato anche un altro giovane, che secondo le prime informazioni che arrivano potrebbe essere uno degli aggressori. Si tratta di un 18enne di origini sudamericane, rimasto ferito in maniera lieve durante la collutazione. La polizia di Roma sta adesso indagando su quanto successo: l’obiettivo è risalire alle identità di tutte le persone coinvolte nella rissa che è scoppiata, per motivi ancora da verificare, vicino alla fermata della metro.