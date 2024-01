Una neonata è stata sbalzata dal suo passeggino a Firenze, dove una vettura l’ha completamente travolta.

Incidente a Firenze

Terribile incidente a Firenze, dove un’auto ha travolto un passeggino sbalzando la piccola all’interno, sull’asfalto.

La piccola è ora in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Meyer, dove è arrivata in elisoccorso.

La tragedia è avvenuta verso l’ora di pranzo del 31 gennaio, nel comune di Castelfiorentino.

A dare la notizia è stato il sindaco Alessio Falorni e al suo sconcerto si è aggiunto quello dei cittadini, che non si spiegano cosa sia potuto succedere, fra l’altro in una strada urbana e in concomitanza di strisce pedonali.

La dinamica dell’incidente a Firenze

Stando alle informazioni che sono state rese note, sappiamo che l’urto è stato così violento che la bambina di pochissimi mesi è stata sbalzata per alcuni metri.

Insieme a lei c’era la madre, rimasta illesa ma scioccata da quanto accaduto in pochi minuti sotto i suoi occhi e in maniera totalmente improvvisa.

Al momento dall’ospedale, la prognosi rimane riservata. Tutti i compaesani si stringono al dolore della famiglia e pregano per la piccola paziente, che comunque è rimasta sempre cosciente durante le operazioni di primo soccorso.

Le indagini nell’incidente di Firenze

Sul posto, oltre ai soccorritori sanitari, sono giunti gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’impatto.

A guidare l’auto era una donna di 39 anni, che si è fermata per prestare soccorso.

Risultata negativa all’alcol test e al droga test, dovrà ora rispondere del fatto e chiarire per quale motivo non ha rallentato in presenza di passaggio pedonale.