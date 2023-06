Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 29 giugno, attorno alle ore 19 lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, all’altezza della città di Firenze. L’esatta dinamica del sinistro è ancora da chiarire, ma quello che si sa è che ad essere coinvolto è stato un camion che ha travolto e ucciso un uomo.

Incidente sulla A1: uomo travolto e ucciso da un camion all’altezza di Firenze

Erano da poco passate le ore 19 del pomeriggio di ieri, quando sull’autostrada del Sole si è verificato un pericoloso incidente che ha tolto la vita ad un uomo. La persona in questione, che secondo quanto riporta il quotidiano ‘La Nazione’, era originario di Bucine, è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante, più precisamente da un camion. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma quello che si sa è che l’uomo è stato travolto e per lui non c’è stato nulla da fare. Inutile, il seppur rapidissimo, intervento dei medici del 118 che sono accorsi sul luogo del sinistro con un’ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Traffico bloccato e lunghe code: le conseguenze dell’incidente

A causa di questo terribile incidente, l’autostrada del Sole è rimasta bloccata con traffico in tilt e lunghe code per circa 7 chilometri in direzione Sud. Contemporaneamente ci sono stati rallentamenti anche sulla A11 Firenze Mare, con circa tre chilometri di coda in direzione del capoluogo toscano.