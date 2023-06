Tenta di rapire una bambina a Milano mentre giocava al parco: la piccola è stata salvata dal tempestivo intervento della babysitter che è riuscita a mettere in fuga lo sconosciuto. I carabinieri stanno indagando al fine di risalire all’identità dell’uomo.

Tenta di rapire una bambina a Milano, la babysitter interviene e l’uomo scappa

Sono stati momenti di panico quelli vissuti al parco Guido Vergani di Milano quando un uomo, non ancora identificato, ha tentato di rapire una bimba di soli quattro anni. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che la babysitter della piccola si sia tempestivamente resa conto di quanto stava per accadere, riuscendo a mettere in fuga lo sconosciuto.

Il padre della bambina ha sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia Porta Magenta che stanno indagando al fine di risalire all’identità del presunto sequestratore.

L’episodio in questione si sarebbe verificato in una manciata appena di secondi, verso le 16:30 di giovedì 22 giugno, mentre la bimba stava giocando al parco Guido Vergani, tra via Pallavicino e via Pagano. Proprio in questo contesto, l’uomo si sarebbe avvicinato a lei, afferrandola improvvisamente per un braccio nel tentativo di portarla via con sé. Spaventata e preoccupata per quanto stava succedendo, la babysitter ha subito afferrato la piccola, facendo scappare lo sconosciuto che pare si sia allontanato verso via Capponi senza accennare alcun tipo di reazione.

Il padre della piccola sporge denuncia: è caccia all’uomo

L’intera vicenda è stata prontamente riferita dalla babysitter ai genitori della bambina. Messo al corrente del rischio al quale è andata incontro la figlia, il padre della piccola – un italiano di 44 anni – ha deciso di recarsi dai carabinieri e sporgere denuncia. I militari dell’Arma stanno lavorando al fine di identificare l’uomo.

Le forze dell’ordine, inoltre, hanno provveduto ad acquisire le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate in zona anche se pare che il parco Guido Vergani non sia dotato di sistemi di videosorveglianza. Una simile circostanza potrebbe dare del filo da torcere ai carabinieri, rendendo più difficoltosa l’identificazione dello sconosciuto.