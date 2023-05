Una ragazza ha tentato di rapire un bimbo di 2 anni a piazza Gae Aulenti, nel centro di Milano. L’episodio è accaduto lo scorso 21 maggio. Stando alle prime informazioni, è stato il padre del piccolo a sventare il rapimento.

Milano, tenta di rapire bimbo di 2 anni: cosa è accaduto

Stando alle informazioni trasmesse dall’uomo ai carabinieri di Milano, e riportate da FanPage, una giovane donna si sarebbe avvicinata al figlioletto prendendolo in braccio e tentando di allontanarsi di soppiatto. Tuttavia il padre, capendo cosa stava accadendo, è riuscita a bloccarla salvando il bambino. I carabinieri si sono immediatamente precipitati sul luogo della vicenda.

Chi è la presunta responsabile

Come informa Milano Today, si è proceduto all’identificazione della ragazza: si tratterebbe di una 21enne di di origine nordafricana e con cittadinanza italiana, residente in zona San Siro. Sembra che la giovane sia affetta da problemi psichiatrici e sarebbe già nota alle forze dell’ordine per alcuni reati contro il patrimonio. Fortunatamente il rapimento non ha avuto successo grazie all’accorgimento del padre del bambino, che altrimenti sarebbe stato portato via: la giovane è al momento indagata a piede libero per sequestro di persona. Il piccolo non ha riportato alcun danno dalla paurosa esperienza: sta bene.