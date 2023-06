Primavalle, l'amico di Michelle Causo sul presunto omicida: "Lo conoscevamo tutti"

A poche ore dal drammatico ritrovamento del corpo di Michelle Causo in un carrello della spesa nel quartiere di Primavalle è intervenuto anche uno degli amici della 17enne. Davanti alle telecamere della trasmissione Ore 14 ha spiegato di aver conosciuto il presunto omicida: “Lui tutti lo conoscevano, già ce l’avevano un po’ di persone con lui, faceva i danni”, sono state le parole del giovane.

Primavalle, parla l’amico di Michelle: “Siamo cresciuti insieme”

Nel corso del suo racconto, l’amico della 17enne ha spiegato di averli visti insieme qualche volta. L’ultima volta che si erano visti era stato pochi giorni prima di morire, lo scorso lunedì 26 giugno a Battistini: “Michelle era un’amica stretta, uscivamo insieme. Era una ragazza solare”.

Per ciò che riguarda il presunto omicida non ha espresso un commento positivo. Senza mezzi termini ha dichiarato: “lo conosco di vista. L’ho visto a Valle Aurelia, ma non mi piaceva. Tutti parlavano male di lui, per le cose che faceva”.

Un’amica: “Da un mese non era più la stessa”

Infine a Ore 14 è stata interpellata un’altra amica della giovane. Di Michelle ha spiegato che “da un mesetto non era più la stessa di prima, non si faceva più sentire”, mentre sul presunto omicida ha dichiarato: “ha litigato parecchie volte coi ragazzi”.