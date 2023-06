Michelle Causo, parla il padre della 17enne: "Ce l'hanno ammazzata come un cane"

La 17enne Michelle Causo è stata trovata morta lo scorso 28 giugno all’interno di un carrello della spesa nel quartiere romano di Primavalle. La sua scomparsa ha sconvolto non sono familiari e amici, ma anche un intero Paese. Il padre della giovane, Gianluca, è intervenuto nelle scorse ore davanti alle telecamere della trasmissione di Rai 2, Ore 14. Attraverso parole piene di dolore ha dichiarato: “Ce l’hanno ammazzata senza motivo, come un cane”.

Michelle Causo, parla il papà della 17enne: “Era un suo amico”

Nel corso del suo intervento il padre di Michelle ha spiegato che era uno degli amici della figlia. Il presunto omicida non era dunque il fidanzato – ha tenuto a precisare – ma sarebbe stato respinto in quanto Michelle era fidanzata con un ragazzo di circa due anni più grande di lei: “Non era incinta, lui non era niente, non stavano insieme, era un amico. Gli altri ragazzi dicevano che era un bravo ragazzo. Io non l’ho conosciuto, mia moglie sì. Era uno degli amici di Michelle”, ha spiegato.

“Mia figlia vedeva il fidanzato sabato e domenica”

Infine l’uomo ha raccontato che la figlia Michelle si vedeva con il fidanzato nei weekend: “Il sabato e la domenica vedeva il fidanzato, un ragazzo d’oro che andava a scuola di mattina e lavorava in piscina di pomeriggio con i ragazzi disabili”.

Ha poi concluso: “L’ho conosciuto due o tre volte, un ragazzo molto educato, più del dovuto, un ragazzo debole, tanto che dissi a mia figlia quant’è carino”.