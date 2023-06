Primavalle, trovata l'arma del delitto: Michelle Causo uccisa a coltellate

Continuano ad emergere importanti sviluppi sul caso legato alla morte di Michelle Causo, la giovane trovata senza vita in un carrello della spesa lo scorso 28 giugno nel quartiere romano di Primavalle. È stata infatti ritrovata l’arma del delitto che sarebbe stata utilizzata per uccidere la 17enne: si tratta di un coltello da cucina.

Ritrovata l’arma delitto utilizzata per uccidere Michelle Causo: rimane sconosciuto il movente

Nel frattempo, nella mattinata di giovedì 29 giugno è stato arrestato un giovane di 17 anni di origini cingalesi, ma nato a Roma. Quest’ultimo è stato accusato di aver ucciso la giovane Michelle. Ad inchiodarlo sarebbero state in particolare le tracce di sangue presenti sulle sue scarpe e che sono state rinvenute anche sulle scale dello stabile nel quale il 17enne vive con la madre. Il giovane che si trova in un centro d’accoglienza, verrà sentito nell’udienza di convalida fissata il prossimo 3 luglio.

La madre di Michelle: “Me l’hanno ammazzata”

Sempre in queste ultime ore sono arrivate le durissime parole della madre della ragazza che nel rientrare dalla questura, ha dichiarato in lacrime: “È morta Michelle, è morta. Me l’hanno ammazzata, me l’hanno massacrata”.