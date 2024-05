Una ragazza di 25 anni è morta dopo essere precipitata dalla terrazza di un palazzo di Genzano di Roma, Castelli Romani. La caduta, di oltre 20 metri, non ha lasciato scampo alla giovane che è morta sul colpo. Potrebbe trattarsi di un gesto volontario.

La 25enne era residente a Genzano, ma in un quartiere diverso da dove è avvenuta la tragedia: nella palazzina dove è avvenuto il fatto è residente un’amica della giovane, che la stessa sarebbe andata a farle visita non trovandola però in casa. Una volta giunto sul posto, il personale medico del 118 non ha potuto fare altro che accertarne la morte.

Si potrebbe trattare di un gesto volontario

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Genzano e della compagnia di Velletri: secondo i primi accertamenti si potrebbe trattare di un gesto volontario. Sono stati ascoltati sia i genitori che gli amici della ragazza: la 25enne non avrebbe lasciato né biglietti e né messaggi di addio. Il magistrato di turno della Procura di Velletri ha disposto l’autopsia sul corpo della 25enne, la salma è stata portata all’istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata.

