Bimbo di 11 anni soccorso in eliambulanza: l'incidente mentre camminava per andare a scuola

Nel Frusinate un bambino di 11 anni è inciampato mentre camminava per andare a scuola: la caduta gli ha provocato un trauma cranico, è stato trasportato in eliambulanza a Roma

Si dirigeva verso scuola. Invece è finito in ospedale. Nella mattinata di ieri, martedì 2 maggio 2023, un bambino di 11 anni è inciampato e caduto a terra mentre andava a prendere lo scuolabus. La caduta gli ha provocato un trauma cranico ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il bimbo è inciampato per cause ignote

L’incidente è avvenuto nel Comune di Sant’Elia Fiumerapido, un centro ciociaro di poche migliaia di abitanti nel Frusinate. Stando a quanto appreso dai media sul posto immediatamente la caduta, il bambino era uscito di casa per andare a scuola e si stava dirigendo verso lo scuolabus quando improvvisamente, per cause ignote, è inciampato e, cadendo a terra, ha battuto la testa. Scattato l’allarme tramite la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, si è precipitato sul posto il personale sanitario, che ha trasportato il piccolo all’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Trasferito in volo a Roma

Per via della giovane età e delle condizioni di salute compromesse, per il bimbo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, che lo ha trasferito in volo a Roma. All’arrivo al pronto soccorso il piccolo paziente è stato affidato alle cure dei medici, che si sono occupati di svolgere tutti gli accertamenti del caso.