Incidente stradale a Palermo, coinvolti due bambini: i parenti pestano l’automobilista che li ha travolti

A seguito di un incidente stradale avvenuto nel quartiere dello Zen a Palermo, due bambini sono stati ricoverati in ospedale: i parenti dei piccoli hanno pestato l’automobilista considerato responsabile del sinistro.

Incidente stradale a Palermo, coinvolti due bambini: non sono in pericolo di vita

Due bambini di 8 mesi e due anni sono rimasti tragicamente coinvolti in un incidente stradale che si è consumato in via Patti, nei pressi del quartiere dello Zen, a Palermo, nella giornata di domenica 9 aprile. I bimbi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e sono tenuti sotto osservazione dai medici. Alla luce delle informazioni sinora diffuse, pare che i due giovanissimi pazienti non siano in pericolo di vita.

Oltre ai piccoli feriti, i sanitari hanno soccorso anche un automobilista rimasto coinvolto nello schianto in via Patti. L’uomo è stato ritenuto responsabile del sinistro ed è stato aggredito a suon di calci e pugni dai parenti dei bambini. I parenti dei piccoli si sono scagliati con violenza anche contro il personale sanitario del 118 e contro l’ambulanza intervenuta sul posto che ha riportato gravi danni strutturali.

I parenti pestano l’automobilista che ha travolto i bimbi

Sul luogo del sinistro, si sono recate in massa diverse pattuglie della Polizia. Gli agenti hanno raggiunto in gran numero anche l’ospedale al fine di preservare l’ordine pubblico e sedare gli animi di amici e parenti dei bambini che si sono riversati presso il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Villa Sofia.

L’automobilista picchiato, invece, è stato indirizzato al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia. Le sue condizioni di salute sarebbero delicate ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul pestaggio, intanto, stanno indagando le forze dell’ordine per risalire all’identità degli autori che hanno anche danneggiato l’ambulanza del 118.