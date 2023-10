Scoppia una rissa al McDonald di Roma e un ventenne perde la vista. Due giovani sono accusati di tentato omicidio.

Roma, lite per la fila al McDonald degenera in rissa: 20enne perde la vista

“Ci siete passati avanti” ed è scoppiata una rissa al McDonald, che è costata la perdita della vista ad un 20enne. L’aggressione è avvenuta lo scorso 15 gennaio e due ragazzi sono accusati di tentato omicidio. I due gruppi di ragazzi avevano iniziato a discutere per la fila, poi si sono picchiati fuori dal locale. Uno degli aggressori ha spaccato una bottiglia e ha colpito al volto la più giovane delle vittime, che ha perso la vista dall’occhio destro. L’altra vittima è stata presa a calci e pugni. Secondo la ricostruzione sarebbe stato il minorenne ad usare il coccio di bottiglia.

Due giovani accusati di tentato omicidio

Ad individuare i due giovani sono stati i poliziotti, che sono riusciti a risalire alla loro identità grazie alle immagini di videosorveglianza. Ad entrambi è stato contestato il reato di tentato omicidio in concorso. Per il minorenne è stato disposto il collocamento in comunità dal tribunale dei minori. Per il maggiorenne è stata decisa la misura degli arresti domiciliari. Resta indagato un terzo ragazzo.