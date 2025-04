Un’ammissione di colpa inaspettata

Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, ha rotto il silenzio riguardo alle polemiche che l’hanno coinvolta dopo la sua assunzione come dirigente delle Risorse Umane di Aeroporti di Puglia. In una nota pubblicata, Fiorella ha dichiarato di volersi assumere pubblicamente tutte le responsabilità per quanto accaduto, ammettendo di essere stata accecata dall’ambizione di ricoprire un ruolo che considerava il coronamento del suo percorso professionale.

Il contesto della vicenda

Fiorella, laureata in Scienze delle Amministrazioni all’Università degli Studi di Bari e con un master in Organizzazione del Personale all’Università Bocconi, era stata assunta da Aeroporti di Puglia il primo aprile scorso. Tuttavia, la sua carriera è durata solo fino al 16 aprile, quando ha presentato le dimissioni dopo che articoli giornalistici avevano sollevato dubbi sulla veridicità del titolo di laurea presentato durante la candidatura. La situazione ha suscitato un acceso dibattito pubblico, mettendo in discussione non solo la sua professionalità, ma anche l’integrità dell’ente che l’ha assunta.

Le scuse e le responsabilità

Nella sua dichiarazione, Fiorella ha chiesto scusa a tutti coloro che sono stati coinvolti nella vicenda, compresi il presidente e il Consiglio d’amministrazione di Aeroporti di Puglia, i commissari di concorso, i dipendenti dell’ente e la sua famiglia. Ha sottolineato di aver già chiesto scusa in privato a suo marito, che, a suo dire, era completamente ignaro della situazione e sta subendo ingiustamente le conseguenze delle sue azioni. Fiorella ha affermato di essere pronta a rispondere del suo comportamento davanti alle autorità competenti, evidenziando che è giusto che chi ha sbagliato paghi per le proprie azioni.

Implicazioni per il futuro

Questo scandalo solleva interrogativi non solo sulla gestione delle assunzioni in enti pubblici, ma anche sull’importanza della trasparenza e della verifica dei titoli di studio presentati dai candidati. La vicenda di Carmela Fiorella potrebbe avere ripercussioni significative sulle politiche di assunzione di Aeroporti di Puglia e su altre istituzioni simili, spingendo verso una maggiore attenzione nella selezione del personale. La questione rimane aperta, con la comunità che attende sviluppi e chiarimenti da parte delle autorità competenti.