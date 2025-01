Un'iniziativa che trasforma scarpe dismesse in pavimentazioni sicure per i bambini

Un progetto innovativo per la sostenibilità

Il progetto “Scarpa vecchia fa buon gioco” rappresenta un esempio di come le aziende possano contribuire alla sostenibilità ambientale attraverso iniziative creative. Ideato da un gruppo di otto dipendenti di Poste Italiane, questo programma mira a dare nuova vita alle scarpe antinfortunistiche dismesse, trasformandole in pavimentazioni morbide e sicure per le aree gioco dedicate ai bambini. L’idea non solo promuove il riciclo, ma offre anche una soluzione pratica per migliorare la sicurezza nei luoghi di svago per i più piccoli.

Un’iniziativa che unisce innovazione e responsabilità sociale

Il progetto si inserisce all’interno del contest aziendale “Insieme 2024 Sustain & Innovate”, che invita i dipendenti a presentare idee innovative e sostenibili. Questa iniziativa non solo incoraggia la creatività dei lavoratori, ma sottolinea anche l’impegno di Poste Italiane verso pratiche aziendali responsabili. La trasformazione delle scarpe in pavimentazioni antitrauma rappresenta un passo significativo verso un futuro più sostenibile, dove i materiali vengono riutilizzati anziché essere scartati.

Benefici per la comunità e per l’ambiente

Le pavimentazioni morbide realizzate con le scarpe antinfortunistiche non solo offrono un ambiente di gioco più sicuro per i bambini, ma contribuiscono anche a ridurre l’impatto ambientale. Ogni paio di scarpe dismesse che viene riutilizzato per creare queste piastrelle rappresenta un passo verso la riduzione dei rifiuti e la promozione di un’economia circolare. Inoltre, il progetto ha il potenziale di sensibilizzare la comunità sull’importanza del riciclo e della sostenibilità, incoraggiando altre aziende a seguire l’esempio di Poste Italiane.