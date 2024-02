Scherma: da giovedì via al weekend di Coppa del mondo per 36 azzurri

Scherma: da giovedì via al weekend di Coppa del mondo per 36 azzurri

Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - Weekend di Coppa del Mondo per 36 atleti della scherma azzurra: in pedana al Cairo il fioretto, sia maschile che femminile, e a Heidenheim gli spadisti. Sia in Egitto che in Germania, da giovedì 22 febbraio, sono in programma prove individuali e a squadre. L&rsqu...

Roma, 20 feb. – (Adnkronos) – Weekend di Coppa del Mondo per 36 atleti della scherma azzurra: in pedana al Cairo il fioretto, sia maschile che femminile, e a Heidenheim gli spadisti. Sia in Egitto che in Germania, da giovedì 22 febbraio, sono in programma prove individuali e a squadre. L’Italia ha già ipotecato con tutte e tre le formazioni il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma ovviamente l’obiettivo è portare a casa punti preziosi per il Ranking.

Sono quattro i giorni di gare a Il Cairo per il fioretto azzurro del CT Stefano Cerioni. Il giovedì sarà dedicato ai preliminari della gara individuale femminile. Già ammesse per diritto di Ranking al tabellone principale di sabato Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini e Arianna Errigo (tornata tra le “top 16” grazie al bronzo nell’ultimo Grand Prix di Torino). Cominceranno dalla fase a gironi, invece, Erica Cipressa, Anna Cristino, Aurora Grandis, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini.

Appuntamento invece venerdì con le qualificazioni dell’individuale maschile. Grazie alle rispettive posizioni nel Ranking sono già qualificati per la giornata clou di sabato Tommaso Marini, Alessio Foconi e Filippo Macchi. In pedana per cercare un posto nel tabellone principale Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Di Tommaso, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi ed Edoardo Luperi.

Sabato al Cairo in palio le medaglie individuali, mentre domenica la tappa di Coppa del Mondo di fioretto in Egitto si chiuderà con le due competizioni a squadre. Nella prova femminile l’Italia salirà in pedana con il quartetto iridato formato da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi. Per il team maschile, invece, indicati Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini. La spedizione azzurra nella terra dei faraoni è composta da Responsabile d’arma Stefano Cerioni, dai maestri Fabio Galli, Filippo Romagnoli, Eugenio Migliore ed Alessandro Puccini, dal medico Valeria D’Errico e dai fisioterapisti Massimiliano Aver e Sara Primavera.

Per la spada maschile del Commissario tecnico Dario Chiadò, invece, c’è la “classica” di Heidenheim. In Germania si tirerà dal giovedì al sabato. Già ammessi al tabellone principale individuale di venerdì Davide Di Veroli, Federico Vismara e Valerio Cuomo. Nella prima giornata, dunque, saliranno in pedana per la fase a gironi e i preliminari ad eliminazione diretta Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Luca Diliberto, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti e Andrea Santarelli.

Sabato la competizione a squadre in cui l’Italia si schiererà con Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara. Con gli spadisti azzurri ci saranno il CT Dario Chiadò, i maestri Alessandro Bossalini ed Enrico Di Ciolo e il fisioterapista Maurizio Iaschi.