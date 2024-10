Schillaci: "In arrivo una tassa piatta per le indennità riservate ai medici"

Più fondi per assunzioni e retribuzioni nel servizio sanitario: proposta di tassazione al 15% sulle indennità per alleggerire le buste paga

Nella prossima manovra, ci proponiamo di destinare ulteriori fondi per incentivare nuove assunzioni e migliorare le retribuzioni di chi già opera nel servizio sanitario. Una proposta specifica che ho illustrato al ministro Giorgetti consiste nell’introdurre una tassazione del 15% sulle indennità di specificità, per alleggerire ulteriormente le buste paga. Così ha dichiarato il ministro della salute Orazio Schillaci, durante il suo intervento all’Assemblea della Federazione europea dei medici dipendenti (Fems), illustrando una linea di azione che risponde alle sollecitazioni del sindacato Anaao Assomed per una flat tax sulle suddette indennità, attualmente tassate al 43%.