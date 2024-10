La questione della tassazione sulle ricchezze non è da considerarsi un argomento da evitare, ma è fondamentale affrontarla in modo adeguato. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha recentemente menzionato in un’intervista il tema del sistema fiscale, facendo riferimento alla proposta di tassare i grandi patrimoni. Durante il G20 in Brasile, si è discusso di un’iniziativa destinata ai miliardari, con l’intento di istituire una tassazione a livello internazionale, o perlomeno europeo. Schlein sottolinea l’importanza di una tassazione progressiva, affermando che il sistema fiscale attuale presenta disuguaglianze e complessità: la regola fondamentale dovrebbe essere quella dell’equità orizzontale, dove la tassazione varia in base ai guadagni.

Evasione fiscale e irregolarità nel settore energetico

Inoltre, la leader del Pd ha richiamato l’attenzione sul problema dell’evasione fiscale, aggiungendo che non solo le banche hanno realizzato extrarendite, ma anche molte aziende del settore energetico e altre realtà presentano irregolarità da correggere.