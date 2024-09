Schlein critica il governo per la sua gestione politica del maltempo.

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, esprime solidarietà verso le aree colpite dalle inondazioni in Emilia-Romagna. Critica il governo destra per aver usato la crisi a scopi politici, evidenziando la promessa non mantenuta da Giorgia Meloni di rimborsare le famiglie e le aziende colpite. Schlein sottolinea l'assenza di risorse e critica il governo per aver speso due mesi per nominare un Commissario, posizionandolo a Roma e ignorando i bisogni del territorio, insistendo sulla centralizzazione e sottraendosi dalle responsabilità.