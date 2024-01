Sci: Goggia, 'sono andata più tranquilla per le tante uscite, spero di migliorare domani'

Cortina, 26 gen. - (Adnkronos) - "E’ sempre bello finire la gara quando senti l’affetto del pubblico. La giornata non è stata facile, oggi l’ho presa per studiarla un po’ visto che la prova non era venuta granché bene. Poi ci sono state una serie di uscite ...

Cortina, 26 gen. – (Adnkronos) – "E’ sempre bello finire la gara quando senti l’affetto del pubblico. La giornata non è stata facile, oggi l’ho presa per studiarla un po’ visto che la prova non era venuta granché bene. Poi ci sono state una serie di uscite che non hanno reso facile la gara. Viste anche le tante uscite sono andata più tranquilla. Cercherò di analizzare questa gara per poter migliorare già da domani". Così Sofia Goggia dopo il terzo posto nella prima delle due discese di Coppa del mondo di Cortina.