Sciopero 13 dicembre, stop di 24 ore: chi si ferma

L’Usb ha indetto una nuova protesta nazionale e genearale che coinvolge numerosi settori privati e pubblici, dalla sanità alla scuola, passando per i trasporti. Lo sciopero è previsto per la giornata di oggi, venerdì 13 dicembre, durerà 24 ore.

Sciopero venerdì 13 dicembre: il contenzioso con Salvini

Solo nell’ambito dei trasporti c’era stato un contenzioso, ancora una volta tra i sindacati e il Ministro Matteo Salvini che aveva firmato la precettazione utile a ridurre lo stop a sole 4 ore. I sindacati, però, hanno fatto ricorso al Tar e hanno vinto: pertanto la protesta è tornata ad essere della sua forma e durata originale (24 ore). “La protesta sindacale potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, intercity e regionali” – fanno sapere da Trenitalia. Salvini si deve arrendere e attacca la decisione del giudice: “Grazie al Tar ci sarà caoos per lo sciopero. Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l’ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio“.

Gli orari dello sciopero: analisi di città in città

Non in tutte lc città italiane, i trasporti avranno le medesime fasce di garanzia. A Roma, per esempio, sono garantite le corse sull’intera rete Atac fino alle 8.29 e dalle 17 alle 19.59, mentre non è garantito il servizio dalle 8.30 alle 16.59 e dalle 20 al termine del servizio. La protesta riguarderà i trasporti milanesi, invece, dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. A Napoli, la situazione è ancora più complessa, perché le linee di superficie potrebbero fermarsi fra le 8.30 e le 17 e dopo le 20, mentre le funicolari e metro, stop metro fra le 9 e le 17 e dopo le 20.