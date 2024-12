Sciopero dei lavoratori ferroviari in Emilia-Romagna per la sicurezza

Un grido di allerta per la sicurezza

Il personale di Trenitalia Tper e Trenitalia dell’Emilia-Romagna si prepara a incrociare le braccia per un’intera giornata, lunedì 9 dicembre, in risposta a un clima di crescente insicurezza. La decisione di proclamare uno sciopero di 8 ore, dalle 9 alle 17, è stata presa dai sindacati dopo l’ennesimo episodio di violenza avvenuto su un treno regionale. Un capotreno è stato aggredito da un passeggero privo di biglietto e in evidente stato di alterazione, un fatto che ha scosso profondamente il personale e l’opinione pubblica.

Le ragioni dello sciopero

I sindacati, tra cui Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa, hanno espresso la loro indignazione per le condizioni di lavoro sempre più precarie e per le aggressioni che i lavoratori devono affrontare quotidianamente. “Denunciamo con forza le gravi e non più tollerabili condizioni di lavoro in termini di sicurezza”, affermano le segreterie regionali, sottolineando che la situazione attuale non può essere ignorata. La richiesta di un incontro urgente in Prefettura a Bologna è un passo necessario per affrontare le problematiche legate alla sicurezza e per trovare soluzioni concrete.

Un presidio per sensibilizzare l’opinione pubblica

In concomitanza con lo sciopero, è stato annunciato un presidio in piazza Roosevelt, previsto per le 10 del mattino. Questo evento non solo mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficili condizioni di lavoro dei ferrovieri, ma anche a richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di interventi immediati per garantire la sicurezza di chi lavora nel settore del trasporto ferroviario. La partecipazione massiccia dei lavoratori e dei cittadini sarà fondamentale per dare forza a questa battaglia per la dignità e la sicurezza sul lavoro.