Continuano gli scioperi dei trasporti nel corso del mese di settembre. Dopo la protesta del 9 settembre, è previsto un altro sciopero per il 20 settembre. Pertanto, è importante prepararsi ad affrontare ulteriori inconvenienti.

L’annuncio è stato fatto dai sindacati Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl cobas. La sospensione dei servizi riguarderà l’intero territorio nazionale e durerà 24 ore.

Sciopero dei mezzi 20 settembre 2024: orari e fasce di garanzia città per città

Lo sciopero avrà carattere nazionale, ma non tutte le aziende locali che gestiscono il trasporto pubblico parteciperanno in modo massivo. Vediamo nel dettaglio la situazione attuale nelle principali città italiane.

Milano

Nella capitale lombarda, potrebbe esserci un impatto sul funzionamento della metropolitana, dei bus e dei tram gestiti da Atm. Lo sciopero di 24 ore sarà interrotto solo durante le fasce orarie in cui il servizio è garantito:

– Dalle 05:30 alle 08:30, ci sarà regolarità durante la prima fascia di garanzia;

– Dalle 17:00 alle 20:00, si avrà una seconda fascia di garanzia con servizio regolare.

Si consiglia di valutare l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa come monopattini elettrici o bike sharing per spostarsi a Milano. Nel frattempo, vi invitiamo a rimanere aggiornati sul sito ufficiale di Atm.

Roma

Lo sciopero dei trasporti coinvolgerà sia la rete gestita da Atac che le linee affidate a terzi, insieme ai servizi di Roma TPL, Cotral, Autoservizi Troiani/SAP e BIS/Autoservizi Tuscia. Al momento Cotral non ha ancora confermato ufficialmente la propria partecipazione allo sciopero del 20 settembre, quindi potrebbero verificarsi modifiche. A rischio a Roma ci sono le metropolitane A, B e C, i treni regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo e diverse linee di autobus.

Durante gli scioperi, gli spostamenti nella Città Eterna possono diventare molto caotici; per muoversi più agevolmente si consiglia di seguire la nostra guida su come spostarsi senza mezzi pubblici ed evitare problemi. In alternativa, si suggerisce di fare affidamento sui servizi di mobilità condivisa come il bike sharing. Per gli orari e le fasce di garanzia dettagliate vi invitiamo a rimanere aggiornati sul sito ufficiale Atac.

Altre città italiane

Il sindacato Cub Trasporti Palermo ha annunciato che i lavoratori dell’Amat incroceranno le braccia dalle 8:30 alle 17:30 e dalle 20:30 alle 23:59 il prossimo venerdì 20 settembre.

Le informazioni riguardanti altre grandi città come Torino, Firenze e Napoli sono al momento limitate. Gli operatori del Tpl infatti non hanno ancora definito come aderire e partecipare alla protesta del prossimo 20 settembre.