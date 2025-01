Sciopero del personale ferroviario in Toscana: cosa sapere

Tutte le informazioni utili per viaggiatori e pendolari in Toscana

Un annuncio importante per i viaggiatori

Le segreterie regionali di Filt, Fit, Uilt, Ugl, Fast e Orsa hanno indetto uno sciopero del personale addetto alla circolazione di Rete Ferroviaria Italiana in Toscana. L’astensione dal lavoro avrà luogo dalle 9 alle 17 di domani, domenica 12 gennaio. Questo evento potrebbe avere ripercussioni significative sul servizio ferroviario, con possibili cancellazioni e variazioni di orario.

Impatto sul servizio ferroviario

Secondo quanto comunicato da Ferrovie dello Stato, lo sciopero potrebbe causare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. È importante che i viaggiatori siano consapevoli che le cancellazioni non riguarderanno solo i treni in Toscana, ma potrebbero estendersi anche alle regioni limitrofe. Pertanto, chi ha in programma di viaggiare è invitato a controllare attentamente gli aggiornamenti.

Come ottenere informazioni aggiornate

Per rimanere informati sulle eventuali cancellazioni e sui treni garantiti durante lo sciopero, i viaggiatori possono consultare i canali digitali delle imprese ferroviarie. Inoltre, è possibile ricevere assistenza dal personale di supporto clienti e presso le biglietterie. È fondamentale pianificare il proprio viaggio con anticipo e considerare eventuali alternative per evitare disagi.