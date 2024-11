Sciopero ferroviario: disagi in arrivo per i viaggiatori questo weekend

Un weekend di disagi per i viaggiatori

Il weekend che si avvicina si preannuncia problematico per chi ha in programma di viaggiare in treno. A partire da domani sera alle 21, infatti, scatta uno sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario, proclamato dai sindacati autonomi. Questa protesta coinvolgerà tutto il personale delle aziende operanti nel settore, tra cui Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. I passeggeri sono avvisati: cancellazioni e ritardi potrebbero colpire i treni, con impatti significativi sulla circolazione.

Impatto sulla circolazione ferroviaria

Secondo le informazioni fornite da Ferrovie dello Stato, lo sciopero potrebbe comportare cancellazioni totali e parziali di treni Freccia, Intercity e regionali. È importante notare che gli effetti di questa agitazione potrebbero manifestarsi anche prima dell’inizio ufficiale della protesta e protrarsi oltre il termine previsto. Pertanto, i viaggiatori sono invitati a informarsi prima di recarsi in stazione e, se possibile, a riprogrammare i propri viaggi.

Contesto della protesta

Questa agitazione si inserisce in un contesto più ampio di vertenza per il rinnovo contrattuale nazionale delle attività ferroviarie, portata avanti da un ampio fronte di sigle di base. Tuttavia, è importante sottolineare che dopo questo sciopero, i treni non saranno coinvolti nello sciopero generale indetto da Cgil e Uil per il 29 novembre. Quest’ultimo interesserà, invece, tutto il personale dei trasporti, inclusi aerei, marittimi, bus e tram.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha già espresso la sua posizione riguardo alla questione, affermando che interverrà con limitazioni di orario se non verranno rispettate le fasce di garanzia. Ha sottolineato l’importanza del diritto al lavoro per tutti gli italiani che non partecipano allo sciopero. Tuttavia, il leader della Cgil, Maurizio Landini, ha risposto che il diritto di sciopero è sacrosanto e che non ci sono motivi per precettare i lavoratori. La tensione tra le parti è palpabile e il dibattito sul diritto di sciopero continua a infiammare gli animi.