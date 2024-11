Proclamato lo sciopero generale per il 29 novembre contro la manovra economica e si conferma quindi lo stop per tutti i settori pubblici e privati, fatta eccezione del trasporto ferroviario. Uno stop, quello delle Ferrovie, anticipato alle 21 del 23 novembre, quando alcune sigle sindacali del personale ferroviario si fermeranno per 24 ore.

Salvini sullo sciopero generale: “Se tornerà lo sciopero selvaggio, interverrò”

Il 20 novembre, invece, si è tenuto lo sciopero dei medici, con adesioni per circa l’85%, garantendo solo assistenza d’urgenza e sospendendo le cure ordinarie. In merito alla questione, la reazione del Ministro dei Trasporti Mattero Salvini: “Se tornerà lo sciopero selvaggio, come è stato l’ultima volta, senza le fasce di garanzia e che rovinano la giornata a milioni di italiane e italiani, togliendo il diritto alla salute, al lavoro, allo studio, interverrò direttamente come la legge mi permette di fare”, che afferma inoltre: “Hanno tolto le ferrovie ed è già un passo in avanti”.

Sciopero generale: la critica del Garante

Il Garante critica lo sciopero generale del 29 novembre per via della non osservazione della “rarefazione oggettiva,” regola che imporrebbe rispetto di un intervallo minimo di 10 giorni tra agitazioni nello stesso settore.

Cgil e Uil sullo sciopero generale del 29 novembre

Cgil e la Uil difendono invece la loro posizione: “ll parziale rispetto delle indicazioni della Commissione è motivato dalla necessità di evitare che la dimensione dello sciopero generale venga eccessivamente ridotta, con conseguenti effetti negativi, sulla missione delle organizzazioni proclamanti di rappresentanza degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori”, si legge nella replica, firmata dai segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. La delibera “non ha una funzione di tutela degli utenti, si limita a comprimere lo sciopero generale in violazione del principio di contemperamento e della effettività dei diritti costituzionali quale cardine della legge sull’esercizio del diritto di sciopero”.