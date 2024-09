Giornata di disagi per lo sciopero nazionale del 20 settembre.Cancellazioni, ritardi e fasce orarie garantite nei trasporti pubblici delle principali città italiane.

Oggi, 20 settembre, il trasporto pubblico locale in Italia affronta una giornata di disagi a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sindacato Generale di Base.

Sciopero nazionale del 20 settembre: disagi e orari di servizio nelle città italiane

Anche USB Lavoro Privato partecipa con un’astensione della stessa durata. Bus, tram e metropolitane si fermeranno per l’intera giornata, con possibili cancellazioni e ritardi. Tuttavia, sono previste fasce orarie di garanzia in cui il servizio dovrà essere assicurato. A Milano, i disagi si prevedono dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 fino alla chiusura del servizio. A Roma, l’agitazione coinvolgerà la rete Atac e altri operatori locali per un periodo di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30, con servizio garantito fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59.

Sciopero nazionale 20 settembre: la situazione nelle principali città

A Bologna, lo sciopero avrà luogo dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino alla fine del servizio. Disservizi sono attesi anche a Firenze e Napoli, dove il servizio sarà a rischio per tutta la giornata. Le motivazioni dietro lo sciopero includono richieste di un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali mantenendo lo stesso stipendio, miglioramenti delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro, e il blocco delle privatizzazioni nel settore del trasporto pubblico locale. I sindacati lamentano l’assenza di dialogo da parte dei datori di lavoro riguardo queste questioni fondamentali.