Quali saranno le fasce orarie di garanzia per lo sciopero in programma questo venerdì, 25 gennaio.

Altra agitazione per i treni italiani, infatti è stato proclamato uno sciopero nella giornata di venerdì 25 gennaio che avrà ripercussioni anche sulla giornata di sabato 26, vediamo quali sono le fasce garantite ai cittadini.

Cosa sapere sullo sciopero di venerdì 25 gennaio

Lo sciopero di venerdì 25 gennaio è stato indetto da alcune sigle sindacali autonome ed è rivolto a membri del personale di FS Italiane.

Il periodo di agitazione andrà dalle ore 21 di venerdì 25 gennaio alle 21 di sabato 26 gennaio. Nessun timore per chi viaggia sui treni regionali e nazionali nella giornata di venerdì.

Il vero dramma è che accadrà in un giorno semi-festivo come il sabato, sarà trattato alla pari di un giorno feriale. Di conseguenza i treni che saranno in viaggio a sciopero iniziato arriveranno alla stazione finale.

Garantiti i treni a lunga percorrenza

I treni a lunga percorrenza saranno garantiti, questi coprono le principali tratte italiane ed europee quindi i viaggiatori non avranno particolari problemi a raggiungere le destinazioni di interesse.

I disagi saranno relativi alla quantità di treni disponibili, che non saranno pari ad un sabato normale. Si consiglia di consultare il sito ufficiale di Trenitalia scegliendo la regione di partenza, lì vi saranno tutte le informazioni utili.