Situazione critica per i viaggiatori

Il maltempo che ha colpito il meridione d’Italia ha creato una situazione di caos per i viaggiatori. Nove treni, tra Alta Velocità e Intercity, sono stati cancellati o limitati, mentre altri cinque sono rimasti fermi. I disagi si sono intensificati con l’arrivo di forti piogge e venti, che hanno danneggiato le linee ferroviarie, rendendo difficile la circolazione dei convogli. In particolare, l’Intercity Notte 862, partito da Reggio Calabria, ha accumulato un ritardo di sei ore, mentre il Frecciarossa 9658 da Reggio a Milano ha registrato un’ora e 25 minuti di ritardo.

Cause dei ritardi e cancellazioni

Le problematiche sono state aggravate dai danni causati dal maltempo sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Paola-Salerno. La circolazione è stata sospesa tra San Lucido e Diamante, in provincia di Cosenza, e i convogli si sono fermati tra San Lucido e Paola. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono attualmente al lavoro per ripristinare la linea, ma la situazione rimane critica. Infomobilità ha riportato una lunga lista di convogli cancellati e limitati, con avvisi che segnalano possibili ritardi anche per i treni regionali.

Impatto sulle scuole e sulla viabilità

In aggiunta ai disagi ferroviari, il maltempo ha avuto un impatto significativo anche sulla vita quotidiana. In Molise, le scuole sono rimaste chiuse in 15 comuni a causa delle nevicate e del ghiaccio sulle strade. Diversi sindaci, tra cui la prima cittadina di Campobasso, hanno deciso di sospendere le lezioni per garantire la sicurezza degli studenti. La situazione è ulteriormente complicata dalla difficoltà di attivare collegamenti alternativi con autobus, a causa dell’interruzione della viabilità stradale.