Cagliari, corpo di una donna recuperato in mare: indagini in corso

Cagliari, ritrovato in mare il corpo di una donna: avviate le indagini

A Cagliari, un drammatico ritrovamento ha scosso la comunità locale: il corpo senza vita di una donna di circa 70 anni è stato recuperato in mare. Le cause della morte sono ancora sconosciute e le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per fare luce sull’accaduto.

Ricerche in corso per un’altra persona scomparsa a Cala Regina

A seguito della segnalazione di un turista tedesco, proseguono le ricerche di un’altra persona risultata dispersa nelle acque di Cala Regina, sempre nel golfo di Cagliari. Le autorità stanno coordinando le operazioni di ricerca, coinvolgendo la Guardia Costiera e i soccorritori, con l’obiettivo di localizzare il disperso nel minor tempo possibile.

L’area interessata, conosciuta per le sue scogliere e le acque profonde, rende le operazioni particolarmente delicate.

Questa mattina, nelle acque antistanti la spiaggia del Poetto a Cagliari, è stato rinvenuto un corpo. Il cadavere, riconosciuto come quello di una donna di circa 70 anni, è stato notato nei pressi della sesta fermata del bus, una zona particolarmente frequentata in questi giorni.

Immediato l’allarme, che ha portato un equipaggio della Guardia Costiera a intervenire prontamente, recuperando il corpo dal mare e trasferendolo al porto cittadino. Sul posto, i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento e fare luce sulla vicenda.