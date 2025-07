Ieri pomeriggio, giovedì 3 luglio 2025, è scoppiata una rissa a Rimini, sotto la ruota panoramica, tra turisti. Fratelli D’Italia lancia l’allarme.

Ieri pomeriggio in piazzale Boscovich a Rimini, a due passi dal mare, è scoppiata una rissa, in mezzo a decine di turisti che volevano godersi una tranquilla giornata al mare.

La lite è stata filmata da alcuni commercianti della zona, da cui si vede una violenta colluttazione a colpi di bastone. Dal video si vede anche un ragazzo che a terra che si azzuffa con un altro inginocchiato su di lui mentre un terzo continua a prenderlo a bastonate. I responsabili sono stati poi rintracciati e fermati dalla Polizia, si tratta di ragazzi nordafricani. Al momento non è chiaro il motivo della lite.

Rimini, rissa in mezzo ai turisti, spintoni e bastonate: Fratelli D’Italia lancia l’allarme

Il direttivo di Fratelli D’Italia Rimini, in un nota ha voluto sollevare con forza il tema della sicurezza pubblicata, dopo la violenta colluttazione di ieri pomeriggio in pieno centro in mezzo a turisti, cittadini e famiglie: “nonostante l’impegno quotidiano di chi lavoro sul territorio, continua a risuonare, come sottofondo amaro, il solito monologo diffuso dalla Publiphono: Rimini per tutti, Rimini cultura, Rimini Eventi, Rimini family. Ma la realtà che cittadini e turisti vivono ogni giorno è tutt’altro.” Ecco, secondo il direttivo di Fdi Rimini cosa ci vorrebbe: “un presidio fisso di vigilanza nella zona porto, un rafforzamento concreto della sorveglianza nelle ore serali e notturne, deterrenti efficaci contro chi pensa di poter agirei indisturbato, una visione strategica che anteponga la sicurezza e il decoro urbano alla retorica degli slogan.” Con questa nota il direttivo comunale di Fratelli D’Italia Rimini si rivolge al primo cittadino e a chi di dovere affinché si migliori la situazione.