Scoperta di 40 chili di hashish in autostrada: arrestato un uomo di 45 anni

Un’operazione decisiva della Polstrada

Un’importante operazione della Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle ha portato alla scoperta di un ingente carico di droga sull’Autostrada del Sole. Gli agenti hanno intercettato un uomo di 45 anni a bordo di una Fiat Panda, trasportante ben 40 chili di hashish, suddivisi in 391 panetti. Questo sequestro rappresenta un colpo significativo al traffico di sostanze stupefacenti nella regione, con un valore stimato sul mercato di circa 400.000 euro.

Le fasi dell’intervento

Il conducente, mentre si dirigeva verso sud, ha ignorato per ben tre volte i segnali di stop degli agenti, rendendo necessaria una manovra di blocco più decisa. Quando finalmente la vettura è stata fermata, gli agenti hanno notato l’agitazione dell’uomo, che appariva visibilmente sudato e nervoso. Questo comportamento ha insospettito ulteriormente gli agenti, che hanno proceduto a un’ispezione approfondita dell’abitacolo.

Il nascondiglio della droga

Durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto nel sedile posteriore due scatole e altre due nel portabagagli. Queste scatole, rivestite con materiali come legno compensato, polistirolo e schiuma espansa, erano state progettate per mascherare l’odore caratteristico dell’hashish. Le analisi condotte dal gabinetto provinciale di polizia scientifica hanno confermato la presenza della sostanza stupefacente, portando all’arresto immediato dell’uomo.

Le conseguenze legali

Il 45enne è stato arrestato e attualmente si trova in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Questo arresto non solo evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga, ma sottolinea anche l’importanza di operazioni mirate e coordinate per garantire la sicurezza sulle strade italiane. La Polstrada continua a monitorare attentamente le autostrade, cercando di prevenire il traffico di sostanze illegali e proteggere la comunità.