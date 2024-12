Un’operazione sotto copertura

Un’operazione dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia ha portato alla luce un’importante rete di traffico di droga a Casoria, alle porte di Napoli. I militari, liberi dal servizio, hanno notato una donna con due grosse valigie nere, il cui comportamento ha destato sospetti. L’atteggiamento della donna, che sembrava avere fretta e attendeva qualcuno, ha spinto i carabinieri a intervenire. La situazione si è rivelata più grave del previsto, con il rinvenimento di una notevole quantità di cocaina.

Il sequestro della cocaina

Durante l’operazione, i carabinieri hanno osservato l’arrivo di due uomini che si sono avvicinati alla donna. Dopo aver constatato che si stava per concretizzare uno scambio, hanno deciso di intervenire. Nelle valigie sono stati trovati circa 11 chili di cocaina, nascosta in un doppiofondo e sottovuoto, pronta per essere immessa sul mercato. Inoltre, uno dei due uomini aveva con sé 13 mila euro in contante, suddivisi in 650 banconote da 20 euro. Questo ha confermato le ipotesi dei militari riguardo a un traffico di droga ben organizzato.

Le conseguenze legali

Le manette sono scattate per i tre coinvolti, che sono stati arrestati e portati in carcere in attesa di giudizio. Ma l’operazione non si è fermata qui: nell’abitazione dell’uomo trovato con il denaro, i carabinieri hanno sequestrato ulteriori 80 mila euro, segno di un giro d’affari considerevole. Questo intervento mette in luce non solo l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga, ma anche la necessità di rimanere vigili di fronte a fenomeni criminali che minacciano la sicurezza delle comunità.