Il maltempo non dà tregua al sud Italia e anche domani, 15 gennaio 2025, molte scuole rimarranno chiuse. Ecco l’elenco aggiornato dei comuni interessati.

Scuole chiuse il 15 gennaio 2025

Non si arresta l’ondata di maltempo che ha colpito il sud Italia e che ha già portato diversi sindaci a chiudere le scuole nelle giornate del 13 e del 14 gennaio 2025. Anche domani, 15 gennaio, a causa di gelo e neve, molte scuole rimarranno chiuse in Basilicata, Calabria e Campania.

Scuole chiuse il 15 gennaio 2025: l’elenco aggiornato dei comuni interessati

In queste ore molti sindaci stanno firmando l’ordinanza per lo stop alle lezioni in alcuni comuni di Calabria, Basilicata e Campania anche per la giornata di domani, 15 gennaio 2025, sempre a causa del forte maltempo che sta mettendo in ginocchio il sud. Ecco l’elenco aggiornato dei comuni interessati:

Campania:

Bisacca;

Striano;

Sarno;

Andretta.

Calabria:

San Nicola Arcella;

Acri.

Basilicata:

Ruvo del Monte;

Pescopagano;

San Fele;

Terranova di Pollino.

Si ricorda che le lezioni perse a scuola a causa del maltempo non devono essere recuperate, infatti quando il Sindaco o il Prefetto dispongono lo stop alle lezioni per gravi emergenze naturali, i giorni di scuola mancanti non vengono conteggiati.