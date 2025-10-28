Scuola: Grimaldi, 'Piantedosi riferisca in aula, doppia morale pericolosa'

Roma, 28 ott (Adnkronos) - "Viviamo in un mondo in cui gli antifascisti sono chiamati fuorilegge, mentre questi figuri si sentono liberi di spaccare tutto. Addirittura, vanno in giro scortati. Una doppia morale pericolosa, che ci chiama tutti e tutte ad aprire gli occhi. Su tutto questo assurdo...

Roma, 28 ott (Adnkronos) – "Viviamo in un mondo in cui gli antifascisti sono chiamati fuorilegge, mentre questi figuri si sentono liberi di spaccare tutto. Addirittura, vanno in giro scortati. Una doppia morale pericolosa, che ci chiama tutti e tutte ad aprire gli occhi. Su tutto questo assurdo e inquietante scenario chiediamo che il ministro Piantedosi riferisca”.

Lo ha detto in aula alla Camera, alla ripresa dei lavori, il vicecapogruppo di AVS alla Camera Marco Grimaldi.

"Sabato notte a Genova individui armati di spranghe hanno fatto irruzione nel liceo scientifico Da Vinci devastando gli spazi e inneggiando al Duce. A Roma, nelle notti del 23 e del 24 ottobre, ragazzi riconducibili ad ambienti di estrema destra sono entrati al liceo Bramante occupato e al grido di ‘spacchiamo tutto’ hanno devastato muri e corridoi e aggredito uno studente. Stesso copione al Marie Curie di Pinerolo", ha spiegato Grimaldi.

"Sempre a Roma, il giornalista Alessandro Sahebi è stato aggredito per aver indossato una felpa antifascista. Ieri mattina, davanti al liceo scientifico Einstein di Torino si sono presentate due camionette per affiancare un ragazzo di Gioventù Nazionale che distribuiva un volantino razzista e classista; alla contestazione degli studenti sono seguite manganellate della polizia e l’arresto di un minore. Tutto questo avviene mentre a Predappio va in scena la consueta, disgustosa, celebrazione dell’anniversario della marcia su Roma", ha aggiunto l'esponente di Avs.