Se mi lasci non vale: il reality che fatica a decollare

Il 29 ottobre, su Rai 2, è andata in onda una nuova puntata di “Se mi lasci non vale”, il reality condotto da Luca Barbareschi. Sin dal suo annuncio, il programma ha attirato critiche per le sue somiglianze con Temptation Island, il popolare format di Canale 5. In entrambi i programmi, sei coppie in crisi si ritrovano in una villa per affrontare i propri problemi e decidere se continuare insieme o separarsi definitivamente.

Ascolti deludenti e polemiche iniziali

Nonostante le aspettative, la prima puntata di “Se mi lasci non vale” ha registrato ascolti disastrosi, con soli 321.000 spettatori e un 1.82% di share. Questo ha spinto la Rai a rivedere la programmazione, spostando il reality al martedì, nella stessa fascia oraria di Temptation Island. La scelta è stata probabilmente influenzata dalla forte concorrenza del lunedì sera, dove si sfidano programmi come Grande Fratello e diverse fiction di Rai 1.

Strategie per attrarre il pubblico

Per cercare di attrarre un pubblico più vasto, la seconda puntata ha introdotto novità sorprendenti. Tra queste, l’arrivo di Rocco Siffredi, che ha coinvolto i partecipanti in un test ispirato al film Perfetti Sconosciuti. I concorrenti hanno dovuto consegnare i propri telefoni ai partner, rivelando segreti e dinamiche nascoste. Inoltre, Siffredi ha portato fuori dalla villa una delle concorrenti, Michela, per offrirle un’esperienza di lavoro come cameriera, un momento che ha rappresentato una crescita personale per lei.

Il futuro del programma

Nonostante le novità e l’ospitata di Siffredi, il programma continua a faticare a decollare. Le reazioni sui social media evidenziano un pubblico deluso, che sembra non essere convinto dalla proposta di Rai 2. La sfida per il reality è quella di trovare un’identità unica e coinvolgente, capace di attrarre l’attenzione degli spettatori e di differenziarsi dai concorrenti. Solo il tempo dirà se “Se mi lasci non vale” riuscirà a conquistare il suo posto nel panorama televisivo italiano.