Secondo Legambiente, nel 2023 si prevede un'esplosione di crimini contro le coste, con un totale di 23mila.

Nel 2023, le coste italiane hanno subìto un’incredibile ondata di crimini ambientali. Secondo il “Mare Monstrum”, un report pubblicato da Legambiente per analizzare l’impatto criminoso sulle nostre coste e oceani, sono stati confermati 22.956 crimini ambientali, che rappresentano un incremento del 29,7% rispetto al 2022. In media, si sono verificati 8,4 reati per ogni chilometro di costa, o uno ogni 119 metri. I reati più comuni comprendono l’uso illegale del cemento e dei rifiuti, l’inquinamento marino e la pesca illegale.