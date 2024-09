Sei regioni sono di nuovo sotto l'attenzione a causa del maltempo, con un'avvertenza di livello arancione.

Il cattivo tempo ritorna e domani l'allerta sarà arancione per sei regioni e gialla per altre nove. A partire dalla serata di oggi, previste precipitazioni e temporali sul Nord-Ovest e la Toscana, per poi estendersi nella giornata di domani verso il Nord-Est e in parte al Centro. In accordo con le ...

Il cattivo tempo ritorna e domani l’allerta sarà arancione per sei regioni e gialla per altre nove. A partire dalla serata di oggi, previste precipitazioni e temporali sul Nord-Ovest e la Toscana, per poi estendersi nella giornata di domani verso il Nord-Est e in parte al Centro. In accordo con le regioni coinvolte, il Dipartimento della Protezione Civile ha rilasciato un avviso di condizioni meteorologiche sfavorevoli. I temporali da questa sera interesseranno la Liguria e poi, nelle prime ore di domani, toccheranno Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, per poi spostarsi verso Lombardia, Veneto e, nel pomeriggio, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio. Sono attese anche grandinate locali e forti raffiche di vento. In base ai fenomeni previsti, è stata emessa un’allerta arancione per domani a causa del rischio di temporali e di problemi idrogeologici su larga parte di Toscana, Emilia-Romagna Liguria, Veneto e Lombardia e su tutto il Friuli Venezia Giulia. L’allerta gialla riguarda il resto di Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, oltre che l’Umbria e parti di Sardegna, Marche e Piemonte.