Sabato sera a Ballando con le Stelle, un acceso confronto è emerso tra Sonia Bruganelli e la giurata Selvaggia Lucarelli, una controversia che ha continuato a generare discussioni anche al di fuori del teatro. La scintilla è stata accesa dalle parole di Lucarelli, che ha definito l’esibizione di Bruganelli come “piccola”. Tale commento ha spinto la concorrente a manifestare il suo disappunto, che ha poi approfondito in un’intervista a La Vita in Diretta.

Sonia Bruganelli: «Non tollero di essere presa in giro»

In quella occasione, Sonia ha voluto chiarire il motivo della sua irritazione. Ha evidenziato come le parole di Selvaggia, una figura che stima molto per la sua intelligenza, l’abbiano colpita in modo forte. Bruganelli ha confessato di sentirsi esposta e fragile mentre danzava, dato che non aveva mai avuto esperienze simili in 50 anni. Ciò che ha particolarmente colpito Sonia è stata la costante ridicolizzazione della sua performance, un atteggiamento che ha considerato superfluo e offensivo, soprattutto pensando a sua figlia sedicenne presente a casa.

La reazione di Selvaggia Lucarelli su Instagram

Selvaggia Lucarelli ha prontamente risposto attraverso Instagram, chiarendo il suo punto di vista. Ha sostenuto di non aver lanciato un attacco eccessivo o ingiustificato, ma piuttosto di aver fornito una critica leggermente negativa su un’esibizione che considerava poco esaltante:

«Sono disponibile a qualsiasi discussione, ma deve basarsi sui fatti reali, senza coinvolgere minori a scopo personale. Per questo chiarisco la mia posizione, giacché non desidero avere ulteriori interazioni pubbliche con questa persona».

La giurata di Ballando ha criticato Bruganelli per aver exploitato la figlia come “scudo”. Questo approccio, come sottolineato da Lucarelli, è spesso impiegato per distogliere l’attenzione e cercare simpatia da parte del pubblico.

Lucarelli ha evidenziato che tale comportamento è caratteristico di molti influencer problematici, che ricorrono a temi personali, come la famiglia o la salute, per difendersi dalle critiche. Inoltre, ha dichiarato che non intende più relazionarsi con Bruganelli in contesti pubblici.

Al centro della controversia troviamo l’impiego della maternità come scusa per giustificare risposte emotive.

Selvaggia Lucarelli e i genitori che si avvalgono dei propri figli come “scudo”:

Lucarelli ha ampliato la riflessione, sostenendo che molte persone, quando si trovano in situazioni scomode, ricorrono al loro status di genitori per difendersi dalle accuse. Ha esclamato:

«Ora chiederò a tutti i concorrenti di mostrarmi il loro stato di famiglia. Ovviamente, con i figli c’è anche una costola rotta. Famiglia e malattia. Ha appreso bene dal manuale “marketing degli influencer e vittimismo”. Temo che in televisione non renda, ma le auguro il meglio. Comunque, riflettendo, ho notato che le persone più scorrette che ho incontrato nella vita sono quelle che, per uscire da situazioni conflittuali dove si sentivano in svantaggio, ricorrevano al proprio ruolo di genitori».

La giornalista ha continuato affermando che utilizzare i propri figli come scudo per sfuggire alle critiche sia estremamente subdolo. Ha detto: «Notate come coloro che si definiscono “madre” o “mamma” e sostengono che “i figli non si toccano” siano spesso le persone più astute. Non sanno come difendersi senza ricorrere a queste difese emotive, nascondendosi dietro il ruolo genitoriale, consapevoli che ciò suscita empatia. In realtà, sfruttano i bambini come una sorta di protezione e in questo modo non mostrano vera preoccupazione per il loro benessere, ma sono solo focalizzati sulla propria sicurezza».

La questione, tutt’altro che risolta, continuerà a catturare l’interesse del pubblico nelle prossime puntate, mentre entrambe le protagoniste sono pronte a sostenere le proprie opinioni. Anche se Lucarelli ha dichiarato di non volere discussioni pubbliche con Sonia, sarà interessante osservare se riusciranno a trovare un accordo.