Controlli intensificati per il Capodanno

In vista delle celebrazioni di Capodanno, la guardia di finanza di Palermo ha intensificato i controlli sui fuochi d’artificio, scoprendo un carico di botti illegali che ha suscitato preoccupazione. Tra i materiali sequestrati, spicca un ordigno noto come “bomba del presidente”, un dispositivo micidiale contenente 200 grammi di esplosivo. Questo tipo di ordigno, sebbene non raggiunga la potenza di una bomba anticarro, che ne contiene 350 grammi, rappresenta comunque un grave rischio per la sicurezza pubblica.

Un’operazione mirata contro il traffico illegale

Durante l’operazione, i finanzieri hanno sequestrato un totale di 288.413 artifici pirotecnici, per un peso complessivo di 1.774 chili. Questo intervento non solo ha portato alla cattura di un individuo, ma ha anche visto 14 persone denunciate per violazioni delle normative sulla sicurezza. La presenza di un ordigno così pericoloso tra i fuochi d’artificio sequestrati ha sollevato interrogativi sulla provenienza di questi materiali e sulla possibilità di un progetto di attentato, evidenziando la necessità di un monitoraggio costante del traffico illegale di esplosivi.

La sicurezza pubblica al primo posto

Le autorità locali hanno ribadito l’importanza di garantire la sicurezza durante le festività, specialmente in un periodo in cui l’uso di fuochi d’artificio è comune. I controlli della guardia di finanza non si limitano solo ai fuochi d’artificio, ma si estendono anche ad altri materiali esplosivi che potrebbero essere utilizzati in modo improprio. La scoperta di ordigni come la “bomba del presidente” sottolinea la necessità di un’azione coordinata tra le forze dell’ordine e la comunità per prevenire incidenti e garantire un Capodanno sicuro per tutti.