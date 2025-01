Sequestri e confische per 4,5 milioni di euro a Reggio Calabria

Un’operazione significativa contro la criminalità organizzata

Negli ultimi giorni, i finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, supportati dal Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, hanno portato a termine un’importante operazione di sequestro e confisca nei confronti di 15 soggetti. Il valore complessivo dei beni sequestrati è stimato in circa 4,5 milioni di euro, un chiaro segnale della determinazione delle autorità nel combattere la criminalità organizzata, in particolare la ‘ndrangheta.

Indagini approfondite e risultati tangibili

Le indagini condotte dal Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria hanno rivelato la pericolosità sociale dei soggetti coinvolti. Questi individui erano già noti alle forze dell’ordine per la loro contiguità e operatività all’interno di importanti articolazioni territoriali della ‘ndrangheta, attive sia nella città di Reggio Calabria che lungo la fascia tirrenica. Gli accertamenti economico-patrimoniali hanno dimostrato che il patrimonio dei soggetti era sproporzionato rispetto ai redditi ufficialmente dichiarati, suggerendo un’operazione di riciclaggio e accumulo di beni illeciti.

Dettagli sui beni sequestrati

I sequestri hanno riguardato un ampio ventaglio di beni, tra cui 47 immobili (28 fabbricati e 19 terreni), 3 ditte individuali attive in vari settori, tra cui il commercio al dettaglio di ricambi per autoveicoli e il settore agricolo. Inoltre, sono stati confiscati 6 autoveicoli, 2 orologi di lusso, risorse finanziarie e denaro contante. Questa operazione non solo colpisce i patrimoni illeciti, ma rappresenta anche un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata, dimostrando che le autorità sono pronte a combattere con determinazione.

La lotta contro la ‘ndrangheta continua, e queste azioni di sequestro e confisca sono un chiaro messaggio che la giustizia non si fermerà di fronte a nessun ostacolo. Le indagini proseguono, e ulteriori sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.