Sequestro della galleria Spinelli: un allerta per l'ambiente a Napoli

Il sequestro della galleria Spinelli

I carabinieri del Noe di Napoli hanno recentemente eseguito un sequestro significativo nella provincia di Napoli, colpendo la galleria fognaria conosciuta come “Galleria Spinelli” a Quarto. Questo intervento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari di Napoli Nord, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica. La galleria, che incanala gli scarichi fognari della zona, è stata messa sotto sigilli per le gravi violazioni ambientali riscontrate.

Le problematiche ambientali

Le indagini hanno rivelato che le acque reflue della Galleria Spinelli non solo non vengono trattate adeguatamente, ma tracimano anche nella galleria di Quarto, riversandosi direttamente in mare. Questo fenomeno è particolarmente preoccupante, poiché può causare danni irreparabili all’ecosistema marino e alla salute pubblica. Le criticità emerse sono attribuibili alla mancanza di manutenzione della struttura, un problema che si protrae da tempo e che ora richiede un intervento immediato.

Conferenza stampa e futuri sviluppi

Alle di oggi, si è tenuta una conferenza stampa presso la sede della Procura di Napoli Nord, ad Aversa, durante la quale sono stati illustrati i dettagli del sequestro. Questo è il primo intervento di questo tipo, ma non è escluso che possano seguirne altri, vista la gravità della situazione. Le autorità locali sono ora chiamate a prendere misure urgenti per garantire la sicurezza ambientale e la salute dei cittadini, affrontando le problematiche legate alla gestione delle acque reflue in modo efficace e sostenibile.