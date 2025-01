Servizi: Boschi, 'nomine riconoscono competenza e professionalità'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Le nomina del prefetto Vittorio Rizzi come nuovo direttore del Dis e del capo di Stato Maggiore Leandro Cuzzocrea a vice direttore Aisi rappresentano un riconoscimento alla competenza, e all’impegno al servizio del Paese”. Così la deputata di Itali...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Le nomina del prefetto Vittorio Rizzi come nuovo direttore del Dis e del capo di Stato Maggiore Leandro Cuzzocrea a vice direttore Aisi rappresentano un riconoscimento alla competenza, e all’impegno al servizio del Paese”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi.

“Conosco e apprezzo la professionalità di Rizzi sin dai tempi in cui, durante il nostro governo, ricopriva il ruolo di capo dell’Ispettorato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel ringraziare Belloni per la dedizione e il lavoro di questi anni, a Rizzi e Cuzzocrea auguro buon lavoro, sapendo che il loro spirito di servizio rappresenta una garanzia per il delicato incarico che andranno a ricoprire”, conclude.