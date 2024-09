Un ex militare della Marina di 74 anni, Giampaolo Bregante, ha ucciso la moglie Cristina Marini, 72enne, all’interno dell’abitazione in via Antica Romana a Sestri Levante.

Ex militare uccide la moglie a Sestri Levante

Il tragico evento è avvenuto a Sestri Levante, Genova, poco prima delle 13 di giovedì 19 settembre in un appartamento in via Antica Romana, dopodiché l’uomo si è consegnato ai carabinieri.

Secondo le prime informazioni, dopo l’omicidio l’uomo avrebbe telefonato al figlio e alle forze dell’ordine per confessare il delitto. Avrebbe dichiarato di aver ucciso la moglie per porre fine alla depressione della donna, che da qualche tempo si rifiutava di assumere i medicinali.

L’uomo avrebbe sparato con una pistola regolarmente detenuta, a sentire lo sparo sono stati i vicini. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i carabinieri del nucleo investigativo. Tuttavia, all’arrivo del personale medico per la donna non c’era già più nulla da fare.

Bregante, ora in congedo, è stato comandante di nave con trascorsi in Messina e Gnv.

Le indagini dopo la morte della donna a Sestri Levante

In queste ore stanno proseguendo le indagini all’interno dell’abitazione per chiarire la dinamica e il movente del femminicidio. A coordinare l’inchiesta è il pubblico ministero di turno Stefano Puppo.