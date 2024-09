Sette migranti hanno perso la vita in un naufragio a Lampedusa, i loro corpi sono stati poi recuperati.

Sette migranti hanno perso la vita in un naufragio a Lampedusa, i loro corpi ...

Sette nuovi corpi di vittime dell'ultimo disastro navale al largo delle coste libiche sono stati ritrovati dalla guardia costiera di Lampedusa. In totale, 21 migranti, inclusi tre minori, sono rimasti dispersi in questa recente tragedia nel Mediterraneo, ma sette rifugiati siriani sono riusciti a so...