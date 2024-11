Il contesto dello sgombero

Le operazioni di sgombero nel Parco Verde di Caivano hanno rappresentato un passo significativo nella lotta contro l’occupazione abusiva degli immobili. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha comunicato che tutti i 36 alloggi occupati illegalmente sono stati liberati e sigillati. Questo intervento ha coinvolto 132 persone, appartenenti a nuclei familiari che non soddisfacevano i requisiti per accedere all’Edilizia Residenziale Pubblica. Le ragioni di questa esclusione sono molteplici, tra cui motivi reddituali e la presenza di pregiudizi penali che ostacolano l’assegnazione di immobili ERP.

Il programma di riqualificazione

Oltre allo sgombero, è importante sottolineare che i nuclei familiari non interessati dalle operazioni di sgombero rientrano in un Programma Speciale per la riqualificazione del Parco Verde. Questo programma, approvato dalla Regione Campania, prevede interventi di messa in sicurezza per tutti i 750 immobili presenti nell’area. Il Commissario Straordinario per la riqualificazione del territorio del Comune di Caivano è responsabile della gestione di queste operazioni. I cittadini interessati possono ricevere assistenza presso gli uffici comunali, dove sono disponibili informazioni e supporto per affrontare la situazione abitativa.

Le prospettive future

Il completamento delle operazioni di sgombero rappresenta solo un primo passo verso la riqualificazione del Parco Verde. La sfida ora è garantire che gli immobili rimangano liberi da occupazioni abusive e che vengano attuati i piani di riqualificazione previsti. È fondamentale che le autorità locali collaborino con i residenti per creare un ambiente sicuro e sostenibile. La lotta contro l’occupazione abusiva non è solo una questione di ordine pubblico, ma anche di dignità e diritti per le famiglie che vivono in condizioni precarie. Solo attraverso un approccio integrato e inclusivo sarà possibile ripristinare la legalità e migliorare la qualità della vita nel Parco Verde di Caivano.