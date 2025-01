Shoah: Netanyahu, 'la Cpi si è disonorata con attacchi antisemiti contro Israele'

Tel Aviv, 27 gen. (Adnkronos) - "In occasione della Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto, invito tutte le nazioni civili a contrastare l'antisemitismo ovunque si manifesti: nei campus universitari, nelle strade delle città o nei forum internazionali come la Cpi&...

Tel Aviv, 27 gen. (Adnkronos) – "In occasione della Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto, invito tutte le nazioni civili a contrastare l'antisemitismo ovunque si manifesti: nei campus universitari, nelle strade delle città o nei forum internazionali come la Cpi". Lo ha scritto su X il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in occasione dell'80esimo anniversario dell'Olocausto.

"Fondata dopo l'Olocausto – aggiunge – la Cpi si è disonorata con attacchi antisemiti contro Israele. Hamas è il nuovo nazista e noi siamo impegnati a sconfiggerlo una volta per tutte. Lo Stato ebraico rappresenterà sempre un rifugio sicuro per gli ebrei di tutto il mondo".