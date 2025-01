Shoah: Renzi, 'abbraccio a Segre, siamo con te'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Permettetemi di mandare un abbraccio speciale, oggi, più forte che mai a Liliana Segre. Quello che lei sta vivendo in queste settimane per le minacce social, per l’odio dei manganellatori del web è orripilante. Dai, Liliana: siamo con te, ti vogl...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "Permettetemi di mandare un abbraccio speciale, oggi, più forte che mai a Liliana Segre. Quello che lei sta vivendo in queste settimane per le minacce social, per l’odio dei manganellatori del web è orripilante. Dai, Liliana: siamo con te, ti vogliamo bene e ti siamo grati per la straordinaria bellezza della tua dolorosa testimonianza". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.