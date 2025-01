Shoah: Serracchiani, 'contro discriminazioni unire società'

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Importante essere qui, perché anche a Trieste, anche in Italia, ormai il negazionismo ha trovato una sorta di colorazione e uno spazio politico e noi vogliamo impedire che questo presente diventi il nostro futuro. Il Partito democratico coltiva il dovere morale e civile di ricordare le vittime della Shoah ed evitare il ritorno di ogni discriminazione in Italia: su questo fronte occorre lavorare di più per unire la società e anche la politica. Con questa consapevolezza siamo nella Risiera di San Sabba, un drammatico luogo di morte e della memoria”. Lo ha affermato oggi a Trieste la deputata Debora Serracchiani, partecipando alla cerimonia di commemorazione della Giornata della memoria al monumento nazionale della Risiera di San Sabba, unico campo di concentramento nazista in Italia.