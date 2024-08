La scorsa notte, in Puglia, si è verificato un tragico incidente stradale dai contorni ancora da chiarire: un giovane di 20 anni, Lorys Bellapianta, che si trovava in vacanza con alcuni amici, è morto a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi).

Leggi anche: Villasimius, turista francese falciato da un gommone mentre nuota: le sue condizioni

Brindisi, si apre lo sportello e viene sbalzato fuori dall’auto: morto 20enne

Stando a quanto al momento ricostruito, il 20enne era sul sedile posteriore di un’auto Opel Corsa quando, per cause ancora da accertare, il suo sportello si è aperto ed è finito sull’asfalto. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: cadendo dall’auto in corsa, il 20enne avrebbe sbattuto la testa contro un vaso in cemento. Ogni tentativo per rianimarlo da parte del personale del 118 è stato vano. Il giovane arrivava da Busto Arsizio, provincia di Varese, e si trovava in vacanza nel Brindisino con alcuni amici che sono stati ascoltati dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni che indagano su quanto accaduto.

Ipotesi gioco finito male

La dinamica di quanto accaduto intorno alle 3:30 della notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto è in corso di accertamento, quello che al momento è emerso è che non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Nessuna pista è esclusa dalle forze dell’ordine: da quella dell’incidente, con l’apertura improvvisa dello sportello posteriore a quella del gioco finito male. Gli investigatori avrebbero sentito alcuni testimoni che avrebbero visto l’auto, su cui si trovava il 20enne, procedere a slalom per le vie della località marina.

Leggi anche: Uccisa con un colpo di fucile, il fidanzato si difende: “Un errore”